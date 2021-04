Belén Rodríguez svela chi ha scelto il nome della futura nascitura: ecco perché si chiamerà Luna Marie

Da quando ha dato la notizia della dolce attesa, non si fa altro che parlare di Belén Rodríguez e del suo nuovo amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese. La showgirl sembra rinata e sembra aver trovato il vero amore!

Sui profili social tiene costantemente aggiornati i suoi numerosi fan, pubblicando le foto che documentano la crescita del pancione. Ha già svelato il sesso e il nome del bebè che sta crescendo nel suo ventre. Tra non molto, Belén Rodríguez stringerà tra le braccia una bellissima bambina, che ha deciso di chiamare Luna Marie.

Un nome piuttosto particolare, che ha attirato l’attenzione dei follower. Perché proprio Luna Marie? La showgirl ha scelto questo nome per un motivo preciso o perché ha un significato particolare?

Durante la trasmissione Canzone Segreta condotta da Serena Rossi, Belén ha svelato che è stato proprio il piccolo Santiago a scegliere il nome Luna. Poi, lei ha voluto aggiungere Marie, per dare un “tocco poetico“. Antonino ha subito apprezzato la proposta e così, tutti insieme hanno deciso per il nome Luna Marie.

Belén Rodríguez e il racconto su Santiago

Non molto tempo fa, la showgirl è stata ospite nel salotto di Mara Venier e durante una puntata di Domenica In, ha raccontato di come il suo bambino ha affrontato la separazione con Stefano De Martino e il nuovo amore con Antonino Spinalbese.

