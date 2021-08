Belen Rodriguez è di nuovo diventata mamma, la showgirl argentina si sta godendo l’estate in compagnia di Luna Marì. Le cose con Antonino Spinalbese vanno a gonfie vele, ma la gravidanza è stata ovviamente molto chiacchierata.

A far discutere è la precoce scelta di diventare mamma dopo solo un anno di relazione con il nuovo fidanzato. Tuttavia, la donna ha finalmente ritrovato l’amore e la pace con il suo nuovo fidanzato che forse diventerà presto anche suo marito.

A metter fine alle voci sul suo ex marito è stata proprio la showgirl argentina che ha svelato la vera reazione di Stefano De Martino alla sua seconda gravidanza.

Lui e i suoi ex fidanzati si sono comportati da veri signori, ha infatti spiegato Belen Rodriguez:

Certo che mi hanno fatto gli auguri. Sì, è successo. Ci siamo sentiti in privato, devo dire che sono stati tutti molto carini e non posso che parlarne bene. Se pensiamo al matrimonio? Ogni giorno. Quando succede qualcosa di bello lui mi chiede sempre di sposarlo. Però pensare di firmare queste carte lo trovo poco romantico. Se immagino quel giorno penso ad una festa molto intimo, io e lui e gli amici stretti. Oggi voglio avere soltanto quelle persone lì, quelli che porto con me da sempre.