Belen Rodriguez svela la verità sulla presunta gravidanza

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci e speculazioni sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez. Tuttavia, la celebre modella e personaggio televisivo ha deciso di fare chiarezza sulla situazione, smentendo categoricamente queste voci.

Nel corso degli ultimi giorni, Belen Rodriguez è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderla protagonista di un gossip sono state le numerose voci in merito ad una presunta terza gravidanza. Inutile dire che la notizia ha presto fatto il giro dei tabloid e dei social media.

Tuttavia, Belen ha deciso di rompere il silenzio e svelare la verità riguardo a questi rumors. Attraverso i suoi account social, la modella argentina ha dichiarato che, contrariamente a quanto si possa pensare, non è in attesa di un figlio. Queste sono state le sue parole:

Non sono in dolce attesa, sono solo serena.

Belen ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza su queste questioni per evitare ulteriori speculazioni e per proteggere la sua privacy e quella della sua famiglia. Non è tutto. La fidanzata di Elio Lorenzoni ha svelato anche qualche retroscena sulla sua carriera dichiarando che presto farà ritorno in tv. Dunque, si evince che abbia in serbo nuovi progetti:

Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La decisione di Belen di svelare la verità sulla sua presunta terza gravidanza dimostra la sua volontà di gestire la sua vita privata in modo discreto e riservato. A oggi, la smentita può sicuramente mettere fine alle speculazioni e alle chiacchiere che hanno circolato nei giorni scorsi, consentendo a Belen di concentrarsi sulle sue attività professionali, sulla sua famiglia e sulla stori d’amore nata con Elio Lorenzoni la quale sembra proseguire e gonfie vele.