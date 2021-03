Belen Rodriguez terrorizzata a C’è Posta per Te. La De Filippi costretta a fermare il programma

Ospite nell’ultima puntata di C’è Posta per Te Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata mandata a chiamare da Luciana Littizzetto che si è resa protagonista di una gag comica sulle relazioni amorose. Belen si è presentata in studio con un vestito mozzafiato. Abito rosa cipria girocollo dalle forme morbide: apparentemente sobrio, è diventato subito alquanto sexy quando le telecamere hanno ristretto l’inquadratura, rendendo evidente il fatto che non indossasse il reggiseno. Un look che ha scatenato i fan collegati da casa.

Fonte: Mediaset

Con la Littizzetto Belen ha giocato a fare la diva sensuale che non le è venuta affatto difficile ma ad un certo punto in studio è sceso il panico. Quando Maria De Filippi ha annunciato l’ingresso in studio di un ballerino, Belen è sbiancata credendo che si trattasse del suo ex marito Stefano De Martino, legato da una profonda amicizia proprio con la De Filippi.

La reazione di Belen è stata talmente drammatica da costringere la De Filippi a fermare l’ingresso degli ospiti per spiegare alla showgirl argentina che non si trattava di De Martino. Il ballerino in questione era infatti Andreas Muller. Solo a quel punto l’argentina si è tranquillizzata e la gag è potuta andare avanti. Il volto di Belen ha lasciato intendere come tra lei e De Martino la rottura non sia avvenuta proprio in maniera serena.

Fonte: Google

Belen Rodriguez parla del suo amore con Spinalbese

Ora è legata sentimentalmente con Antonio Spinalbese, dal quale aspetta un figlio. Sul compagno ha spiegato: “Antonino mi fa impazzire, altrimenti non ci starei. L’ho conosciuto in quel periodo dell’anno dove fra un lockdown e l’altro ci avevano liberato… Io e lui abbiamo 10 anni di differenza”.

Fonte: Instagram

Dunque la meravigliosa showgirl argentina ha anche ricordato come, prima della gravidanza, la coppia aveva avuto un aborto spontaneo. Un dolore che ha permesso loro di capire quanto desiderassero avere un figlio insieme.