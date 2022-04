Belen Rodriguez, terzo figlio con Stefano De Martino?

Belen Rodriguez e sua sorella minore Cecilia sono state di nuovo ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo.

Le due donne si somigliano molto e hanno fatto una lunga chiacchierata con la conduttrice che ha messo in risalto diversi aspetti delle sorelle.

Il primo è la gelosia comune nei confronti degli uomini. Belen Rodriguez ha ammesso anche di aver fatto una scenata a Stefano proprio di recente:

La sorella maggiore è poi tornata a parlare di bambini e di quanto la sorella sia una presenza costante nella vita dei suoi figli, ma non solo: ha il desiderio di un terzo bimbo.

Cecilia è una zia meravigliosa, sarà una madre migliore di me. perché è proprio nata per fare la mamma. Perché io invece vado avanti e indietro dal lavoro. Che poi i bambini sono un lavoro. Se mi è venuta voglia di allargare la famiglia? Sì. Non adesso, ma sicuramente in futuro voglio farlo. Sarà nelle mani del destino. Il terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché siamo noi fratelli in tre. Però ripeto non ora, entro due anni. Con chi farò il terzo figlio? Non parlo, però ovviamente non da sola.