Belen Rodriguez torna a lavorare dopo il parto e si sente male: necessarie tre flebo

Ha partorito poco più di una settimana fa, ed oltre ad essere già in gran forma, Belen Rodriguez è tornata anche a lavorare. La showgirl argentina ha preso un treno da Milano per raggiungere gli studi Mediaset e registrare la puntata di Tu si Que Vales.

Purtroppo, però, per la neo mamma di Luna Marì non è andata nel migliore dei modi. La donna ha infatti pubblicato delle storie sui social spiegando ai fan di aver avuto un mancamento e, con tanto di foto, ha fatto sapere di esser stata sottoposta a tre flebo.

“Sono appena tornata in hotel perché non sono stata bene, ho subito tre flebo, perché ero disidratata. C’ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di riuscire a fare Tu Si Que Vales”.

Il caldo rovente e il corpo reduce da una gravidanza, purtroppo, non hanno permesso alla donna di tornare in pista come si deve. Tuttavia, il recupero è stato più veloce del previsto e proprio oggi, sempre sui suoi profili social, è apparsa più bella che mai e pronta alla registrazione.

Se in molti pensavano che la showgirl non fosse tornata a lavoro, Belen Rodriguez ha smentito tutti. I rumors vedevano Giulia Stabile al suo posto nel programma prodotto dalla Fascino, la società di Maria De Filippi.

Per Giulia Stabile, invece, l’avventura in Mediaset continua con un altro programma. Sembra già che la stagione di Mediaset per il prossimo autunno sia in grande ripresa e con la presenza accertata di Belen, gli ascolti non avranno problemi a decollare.