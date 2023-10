Belen Rodriguez torna sui social, il messaggio ai fan riempie di gioia: “Mi siete mancati”

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Dopo alcuni giorni di silenzio e di assenza, tutti non hanno potuto fare a meno di notare il ritorno della showgirl argentina sui social.

Dopo giorni di silenzio, finalmente Belen Rodriguez torna sui social facendo tirare un sospiro di sollievo in tutti i suoi fan. L’assenza della showgirl argentina aveva infatti fatto preoccupare non poco i suoi followers, soprattutto dopo alcun rumors in merito alle sue condizioni di salute.

Questo è il messaggio con cui l’ex moglie di Stefano De Martino si è rivolta ai fan:

Mi mancate… Mi siete mancati tanto.

La showgirl argentina ha pubblicato una storia sulla sua pagina Instagram in cui appare con il volto un po’ stanco, ma comunque sorridente.

Belen Rodriguez, emerso un clamoroso retroscena sulla showgirl, la notizia preoccupa i fan

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata avvistata nei pressi di una Clinica di Padova, la stessa in cui è nata la secondogenita della showgirl, Luna Marì. I rumors hanno attirato l’attenzione dei moltissimi fan della modella ma anche degli esperti di gossip i quali si sono messi subito all’opera per scoprire il motivo per cui Belen si trovava a Padova.

Stando a quanto circola sul web, pare che la clinica in cui è stata avvistata Belen Rodriguez sia stata contattata dal ‘Gazzettino’. Ovviamente, il personale sanitario della clinica non ha dato informazioni sulla showgirl argentina rivolgendo ai giornalisti queste parole: