Belve, Giacomo Urtis si sfoga dopo le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona: le sue parole

Grande successo per la prima puntata di Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani è andato in onda nella serata di martedì 26 settembre e uno delle interviste più attese è stata senza ombra di dubbio quella di Fabrizio Corona. Dopo il termine della puntata, Giacomo Urtis si è lasciato andare ad uno sfogo social non passato inosservato per via delle parole che l’ex re dei paparazzi ha rilasciato nei suoi confronti.

Quella di Fabrizio Corona è stata senza ombra di dubbio l’intervista più attesa della prima puntata di Belve. L’ex re dei paparazzi ha ripercorso la sua turbolenta vita e la sua carriera, facendo delle clamorose rivelazioni che stanno facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa.

Tra i tanti argomenti trattati, la giornalista e conduttrice non ha potuto fare a meno di rivolgere a Fabrizio Corona alcune domande su Giacomo Urtis. Queste sono state le parole che l’ex re dei paparazzi ha rilasciato sul chirurgo dei Vip:

Se lui c’ha creduto al matrimonio? Sì e adesso sarà spaventato da quello che dico adesso. Sarà davanti alla tv a vedere tutto. Ma se ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi non c’è altro da dire. Mica ho un ripiego e vado con lui. Tra me e lui c’è un bene immenso. E no, non ho avuto esperienze con lui. Magari se diventerà donna potrà essere. Ora si chiama Jenny e chissà. No, non ho avuto esperienze con uomini. Io sono il più grande profumiere che esiste al mondo.

Le parole rilasciate da Fabrizio Corona non sono per niente piaciute a Giacomo Urtis che, dopo il termine della puntata di Belve, si è lasciato andare ad uno sfogo social non passato inosservato. Queste sono state le sue parole: