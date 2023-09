Belve, Fabrizio Corona fa una rivelazione su suo figlio: “Sta male, ha una malattia genetica”

Fabrizio Corona è sarà uno degli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma campione di ascolti condotto da Francesca Fagnani. Proprio qui l’ex re dei paparazzi ha rivelato per la prima volta un doloroso retroscena della sua vita: la malattia del figlio Carlos. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Per la prima volta Fabrizio Corona rivela un retroscena inedito su suo figlio Carlos. L’ex fotografo ha deciso di parlare durante l’intervista rilasciata a Belve. Qui Fabrizio Corona ha confessato che suo figlio Carlos è stato colpito da una malattia genetica.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Adesso sta male.

Alla domanda posta dalla conduttrice su come sta affrontando il malessere di suo figlio, Fabrizio Corona ha risposto con queste parole:

Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. devo ritrovare la forza per ritornare. ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere.

Ma non è finita qui. A Francesca Fagnani l’ex fotografo ha fatto anche una rivelazione su Nina Moric. Queste sono state le parole che Fabrizio Corona ha rilasciato sulla sua ex moglie:

Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui.

E, continuando, l’ex re dei paparazzi ha poi aggiunto: