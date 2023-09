Benedetta Parodi, la rivelazione choc spiazza: “Non riesco a parlarne, mi fa ancora male”

Manca poco all’inizio della nuova edizione di Bake Off Italia e per l’occasione Benedetta Parodi ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’. Qui la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione che non è di certo passata inosservata: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In questi giorni il nome di Benedetta Parodi è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In occasione dell’inizio della nuova edizione di Bake Off Italia la conduttrice ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ dove ha svelato alcuni retroscena privati che non sono passati inosservati.

Benedetta Parodi si è aperta e al noto giornale ha raccontato uno dei momenti più bui della sua vita, quello della scomparsa di suo padre, lutto da cui ancora non riesce a riprendersi del tutto. A riguardo, queste sono state le sue parole:

La morte di mio padre: non ero pronta e non l’ho digerita nemmeno adesso. Non riesco a metabolizzarla, mi fa male solo parlarne. E non riesco a spiegarlo a mia madre.

Benedetta Parodi e l’amore con Fabio Canessa che dura da più di vent’anni

Ma non è finita qui. L’intervista che Benedetta Parodi ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è proseguita con alcune rivelazioni che la conduttrice ha fatto su Fabio Canessa, a cui è legata da più di vent’anni:

Momenti di incaz*****e sì, il lavoro frenetico e le cose non dette possono innescare periodi di incomprensione anche di un paio di mesi. Poi uno dei due cede e si resetta. In genere è Fabio.

In merito al Festival di Sanremo, invece, la conduttrice ha rivelato che: