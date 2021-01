Benedetta Parodi, avete mai visto la sua casa? La cucina è super tecnologica, incredibile cosa la giornalista ha fatto installare

Benedetta Parodi è conosciuta in tutto lo stivale per le sue doti culinarie. In questi anni è stata protagonista di alcuni cooking show, dove si è divertita a preparare delle prelibatezze di ogni tipo. Ha scritto anche diversi libri di cucina. Benedetta, però, è conosciuta anche per essere la sorella della nota giornalista Cristina Parodi e moglie del noto Fabio Caressa. La donna è anche molto attiva sui social, dove spesso pubblica dei video direttamente dalla sua cucina, mentre è intenta a preparare qualche prelibatezza per la sua famiglia. A proposito, Benedetta vive in una appartamento che si trova a Milano, insieme al marito ed ai figli. E voi avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Benedetta Parodi

La Parodi vive in una bellissima villetta con giardino, nella periferia di Milano. Una delle stanze preferite di Benedetta è senza dubbio la cucina, visto che cucinare è la sua più grande passione. La cucina è arredata con dei mobili estremamente moderni ed è super accessoriata. Non le manca praticamente nulla.

Per le pareti di questa stanza, la donna ha utilizzato dei colori molto accesi e allegri, proprio come lei. La cucina della Parodi è talmente tanto tecnologica che dispone di un impianto di filtrazione dell’acqua, così da aiutare l’ambiente a non sprecare le bottiglie. Ha una innumerevole collezione di tazze, un grande banco da lavoro e ripiani in sospensione.

Dalla finestra della cucina, si può benissimo ammirare il giardino che si trova ovviamente all’esterno di questa villetta. Anche la sala da pranzo è molto colorata, arredata seguendo uno stile elegante e super raffinato. Le pareti sono di colore rosse ed al centro c’è una tavola da pranzo molto lunga.

La camera da letto è arredata con grande stile. I colori sono più tenui, il letto è bianco in stile antico con i comodini abbinati. Le pareti sono di colore verde. Per finire, nel salotto invece, si trova una libreria stracolma di libri visto che sia Benedetta Parodi ed il marito Fabio Caressa sono giornalisti e dunque molto dediti alla cultura.

