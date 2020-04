View this post on Instagram

Oggi vi mostrerò come coltivare le fragole nell'orto verticale in vaso 🍓🌱 In pochi e semplici passaggi vedremo come realizzare un originale orto verticale in casa ed ottenere allo stesso tempo delle buonissime fragole. Uno dei pregi di questa tipologia di coltivazione è che può essere fatta in piccoli spazi. Anche se abbiamo una terrazza, un balconcino o il davanzale di una finestra, riusciremo comunque a realizzare un bellissimo orto verticale. Per costruirlo occorrono pochissimi materiali che spesso ci ritroviamo già in casa; un vaso, del terriccio e un pezzo di tubo di pvc, questo è tutto ciò che ci serve. In pochissimo tempo e senza essere dei giardinieri provetti, tutti possiamo creare un giardino verticale che abbellirà la nostra casa e che ci darà delle golosissime fragole. Vediamo insieme cosa ci occorre e come realizzarlo. . ▼ COSA CI OCCORRE ▼ . 1 vaso di terracotta di 30 cm di diametro 1 mt di tubo in pvc di 125 mm di diametro 1 punta a fresa da 6 cm di diametro carta vetrata 1 metro da sarta 15/20 piantine di fragole rifiorenti 20 litri circa di terriccio concimato 10 litri di argilla espansa