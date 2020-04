Benedetta Rossi spiega perché il suo cane Nuvola non riesce a camminare Gli utenti notano che il cane di Benedetta Rossi non riesce a camminare, così le chiedono il motivo: la foodblogger spiega i problemi di Nuvola

Tutti conoscono la famosa blogger Benedetta Rossi, così come la sua famiglia e il suo cane! È molto famosa per il suo sito di cucina e per il suo canale YouTube: “Fatto in casa da Benedetta”. È molto seguita e soprattutto molto amata, per via della sua bravura, la sua simpatia e il suo modo facile di spiegare le ricette. In uno dei suoi ultimi video sul social network Instagram, però, i suoi numerosi follower hanno notato un particolare riguardo il suo cane.

Nuvola, questo il nome della cucciola, nel video sembra non riuscire a salire le scale. I fan di Benedetta Rossi, le hanno domandato cosa avesse fatto la cagnolina.

Così, la foodblogger, per rispondere alle domande, ha pubblicato un video di Nuvola.

Nel filmato, si vede il marito di Benedetta, Marco, che porta in braccio la cagnolina per le scale. Alla fine, una volta arrivato sopra, la adagia a terra.

La nota esperta di cucina ha poi ripreso Nuvola, mentre cerca di raggiungere da sola la stanza ed ha spiegato:

“Per i tanti che ce lo chiedono, Nuvola non sta male ma le sue zampe posteriori sono debolissimi per via dell’età”.

Benedetta Rossi è nata nel 1972, a Porto San Giorgio. Si è appassionata alla cucina sin da giovane ed ha coltivato la sua passione, fino a volerla condividere con gli altri, ottenendo un noto successo sul web. Negli ultimi giorni è stata al centro di una lite mediatica, dopo aver ricevuto diversi insulti sul proprio lavoro.

È stata criticata, con parole offensive, rivolte alla sua persona e ai suoi video, ma la foodblogger non si è lasciata intimorire ed ha risposto per le rime, facendosi valere.

Alla fine, la vicenda si è conclusa in modo positivo. L’utente che l’ha offesa, ha capito il suo errore e si è pentito, così ha deciso di scriverle una email di scuse, definendosi un cretino.