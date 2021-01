Benedetta Rossi: come ha trascorso il capodanno? Ecco il primo scatto del 2021

Benedetta Rossi, amatissima nel web grazie ai suoi video culinari, è ormai un punto di riferimento per chi cerca ricette sfiziose che restino ancorate alla tradizione. Il suo lavoro la porta ad essere molto attiva sui social. Su cui spesso, pubblica dei meravigliosi scatti in cui mostra la sua quotidianità ai followers di Instagram. Nell’ultimo scatto postato, dopo un breve periodo di inattività (annunciato da lei stessa) la food blogger ha voluto condividere le prime ore del suo 2021.

Così, con un gesto semplice come una foto, rivolge un pensiero a chi la segue con passione. Ovviamente, così come per molti italiani, questo capodanno è stato all’insegna della tranquillità anche per Benedetta. Il periodo delle feste è stata per tutti un’occasione per ritrovare la semplicità e riscoprire gli affetti più cari. Proprio per questo, al fianco di Benedetta c’è immancabilmente Marco Gentili, suo marito, con cui condivide una complicità invidiabile.

E, come ciliegina sulla torta, ecco anche Cloud, l’adorabile cagnolone da cui Benedetta Rossi non si separa mai, e che ormai è diventata quasi una mascotte per i fans. I due colgono l’occasione per augurare un fantastico anno nuovo a tutti i loro affezionati sostenitori. Nonostante Benedetta aveva annunciato che avrebbe trascurato per qualche tempo la gestione delle sue pagine, per dedicarsi alla famiglia durante queste feste, la blogger ha voluto comunque fare questa sorpresa al pubblico.

Erano molti quelli che temevano un addio definitivo della Rossi ai social. Ma, come ha dimostrato lei stessa con questo post, si trattava soltato di un breve arrivederci. Per fortuna, tutti i fan di Marco e Benedetta possono stare tranquilli e sereni.

Nell’attesa che Benedetta torni a fare la loro gioia con le sue spettacolari ricette. Per l’appunto, oggi Benedetta ha iniziato il nuovo anno con uno splendido scatto. I commenti sono stati tantissimi, e così si può dare inizio ad un nuovo splendido anno culinario.