Benedetta Rossi e Marco Gentili dormono in camere separate: colpa di Nuvola La nota food-blogger Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili dormono in camere separate, ma tranquilli, nessuna crisi matrimoniale: tutta colpa di Nuvola

Benedetta Rossi, la nota food-blogger marchigiana e suo marito Marco Gentili hanno confessato di dormire in camere separate, ma la simpatica coppia ha subito tranquillizzato i fan: nessuna crisi matrimoniale, tutta colpa di Nuvola.

Chi è Nuvola? Il loro anziano cane che da tempo ha bisogno di cure: l’animale non sta molto bene e deve sottoporsi a diverse cure veterinarie, per questo il marito della cuoca, per non svegliare la donna al mattino presto, ha deciso di sacrificarsi nella stanza degli ospiti.

A raccontarlo sono i diretti interessati con dei video su Instagram: nella prima inquadratura c’è la donna che accarezza appunto Nuvola, spiegando di come il cane abbia dormito tutto il giorno:

“Marco diglielo pure tu, che ci devi far dormire la notte: anzi possiamo raccontare che stanotte abbiamo dormito in camere separate!?” e il marito specifica subito: “è però dobbiamo raccontare tutto altrimenti sembra che ci sia crisi”.

“Allora io sono andato a dormire su una cameretta a parte, la cameretta degli ospiti, dove almeno mi sono fatto sei ore filate di sonno, in modo tale che stamattina alle 6.30 ho preso Nuvola e l’ho portata a fare un trattamento di agopuntura, da una veterinaria che fa l’agopuntura. Quindi ho dormito poco per portare lui a fare la terapia”.

Benedetta poi interviene: “beh, io però se vuoi sapere io dalle 1.30 fino a quando non ti sei alzato tu verso le 5.15 mi sono alzata ogni mezz’ora per fargli le coccole e farlo appisolare. È un cagnetto che la notte non dorme”.

Insomma, tra i due le cose vanno ancora a gonfie vele, Marco Gentili è sempre un marito dolce e premuroso con la nota “social chef”, e anche il loro cane sembra che stia pian piano migliorando. I tre sono proprio una bella famiglia.