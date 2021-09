Benedetta Rossi come non l’avete mai vista: gli scatti inediti della foodblogger

Senza ombra di dubbio Benedetta Rossi è una delle foodblogger più amate di sempre. La semplicità e la simpatia di Benedetta hanno conquistato tutti, sia in tv che sui social, dove è sempre pronta a condividere i momenti della sua vita non solo lavorativa ma anche quotidiana. Tra questi, la foodblogger più amata non perde occasione per condividere alcuni scatti che la ritraggono insieme al marito Marco.

Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili sono sposati da più di dieci anni. I due sono più felici e innamorati che mai e insieme sono alla guida di un agriturismo che si trova nelle Marche, in provincia di Fermo. In questi giorni la foodblogger più amata ha condiviso sui social uno scatto inedito in cui si è mostrata molto diversa da come siamo abituati spesso a vederla.

L’immagine in questione, infatti, ritrae Benedetta Rossi non ai fornelli, bensì in piscina. Pare che la foodblogger e suo marito abbiano deciso di staccare la spina da lavoro e concedersi qualche momento di relax. Ovviamente lo scatto non è passato inosservato ai suoi moltissimi followers che sono abituati a vedere la foodblogger dietro ai fornelli.

Benedetta e Marco, dunque, hanno deciso di trascorrere una giornata a Montegrotto Terme. Sotto lo scatto in questione, la foodblogger ha accompagnato una breve didascalia. Queste sono state le sue parole:

Buongiorno a tutti! Dalle Terme di Montegrotto tutto ok.

Inutile dire che le immagini in questione sono piaciute molto ai followers della foodblogger. Sono stati molti, infatti, coloro che hanno fatto fare allo scatto condiviso da Benedetta Rossi il pieno di like e di complimenti. Benedetta e Marco sono una delle coppie più amate e, grazie alla loro simpatia e semplicità, hanno conquistato il cuore del popolo del web.

Dopo la minivacanza a Montegrotto Terme, per la foodblogger è arrivato il momento di tornare a lavoro condividendo ricette semplici e gustose che ogni volta si rivelano sempre un vero e proprio successo.

