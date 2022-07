Benedetta Rossi a cuore aperto ha deciso di raccontare alcuni tratti di lei che in pochi davvero conoscevano. La famosa food blogger amata da milioni di italiani è ormai una vera e propria amica di tutte le donne che, da tempo la seguono con grande ammirazione e con grazie affetto.

Quest’ultima dopo un lungo periodo di difficoltà legato ad una delicata operazione alla schiena, sembra essere tornata alla vita di tutti i giorni. Nonostante questo però, la famosa Benedetta ha voluto raccontare qualcosa in più di sé rivelando un problema che sente di avere in comune con le altre donne.

All’interno del proprio profilo Instagram, il volto noto ha voluto spiegare alcuni tratti della sua vita che per anni sono rimasti nascosti e che, non aveva mai confidato. Inaspettatamente Benedetta si è ritrovata a condividere un problema che hanno tante altre donne proprio come lei.

Benedetta Rossi a cuore aperto: il suo problema condiviso con le fan

La food blogger sui social ha voluto spiegare e rendere partecipi i suoi fan di un problema che le sta molto a cuore. Quest’ultima ha infatti scoperto che moltissime donne soffrono proprio cole lei de bisogno di dover sempre fare qualcosa.

Nel proprio profilo Instagram, l’influencer ha così affermato: “Quel maledetto bisogno di dover sempre fare!! Pensavo di essere l’unica invece siamo in tante ad avere questo problema. Mi avete scritto che anche a voi succede. Se avete una giornata improduttiva vi sentite in colpa e terribilmente inutili…proprio come capita a me”.

“Non importa se siamo stanche, se non ci sentiamo in forma, se non abbiamo voglia l’importante è fare! È come se quello che facciamo serva a confermare che valiamo qualcosa. Vorremmo sentirci dire “sei stata brava a fare questo” oppure “il tuo lavoro è davvero importante” o “solo tu sai farlo così bene!”.

Infine, l’amata Benedetta Rossi ha spiegato: “E allora ci sentiamo ancora più stanche, insoddisfatte e insicure. In questi giorni, nei quali il Covid mi ha costretto a rallentare un po’, ho pensato tanto”.

“Ho letto centinaia di messaggi nei quali mi avete raccontato il vostro stesso disagio e ho capito che tutto dipende da noi! Dobbiamo metterci in testa che: Noi valiamo tanto a prescindere. Dobbiamo volerci più bene, dobbiamo dedicare più tempo a noi stesse. Grazie di esserci sempre”.

Benedetta Rossi ha così incoraggiato e sostenuto tutte le donne che vivono il suo stesso problema ogni giorno. Grazie al lungo sfogo la food blogger ha così ritrovato sostegno e incoraggiamento anche da parte di tutte le fan che ogni giorno la seguono.