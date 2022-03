Benedetta Rossi da giovane: la foto di quando aveva 18 anni

Senza alcuna ombra di dubbio Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate all’interno del mondo della cucina. Con il suo programma Fatto in casa per voi, la donna ha conquistato la simpatia di tutto il pubblico italiano. Ma l’avete mai vista quando era solo una ragazza? Ecco la foto che la ritrae quando aveva solo 18 anni.

Di recente Benedetta Rossi è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la cuoca protagonista di un gossip è stata un’immagine che lei stessa ha pubblicato sui social. La nota food blogger ha deciso di mostrarsi a tutti i suoi fan quando aveva 18 anni.

Avete mai visto Benedetta Rossi da giovane? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lei stessa. Con un profilo Facebook che conta quasi 8 mln di follower, alla cuoca piace condividere momenti della propria quotidianità con tutti i suoi fan. Tra i post recenti appare una foto che ha tratto l’attenzione più di tutte le altre.

Si tratta di uno scatto che la ritrae durante il periodo dell’adolescenza. Come possiamo ben osservare, il suo aspetto attuale è completamente diverso da quello del passato. Infatti, in precedenza la cuoca aveva i capelli lunghi e ricci e sfoggiava un acconciatura anni ’80.

Inutile dire che, il post in questione, nel corso di pochissime ore è diventato virale ottenendo un boom di like. Tutti i fan della cuoca non ci hanno pensato due volte lasciare qualche commento. Addirittura il profilo su Twitter “Gossip 2022” ha scritto:

Benedetta Rossi da giovane. Da far perdere la testa a chiunque.

Benedetta Rossi: chi è

Benedetta Rossi è una delle food blogger più famose in Italia. Ha un canale Youtube molto seguito ed è protagonista del programma Fatto in casa per voi. La donna è sposata con Marco Gentili il quale collabora nella professione di sua moglie in qualità di videomaker.