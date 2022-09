Benedetta Rossi: dove finisce il cibo cucinato? Ecco la verità!

Senza alcuna ombra di dubbio Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate e seguite nel mondo del web. Tra le numerose domande che i fan le riservano, ne spunta una che ha attirato l’attenzione della cuoca. Che fine fa il cibo cucinato? A rispondere a tale domanda ci ha pensato lei stessa. Scopriamo insieme la verità.

Benedetta Rossi è la food blogger più amata del momento. Con un profilo Instagram che conta oltre 4.4 milioni di followers, la cuoca è diventata famosa grazie ai video in cui cucina le sue deliziose ricette. Tuttavia, molti fan si chiedono dove finisca il cibo cucinato nel corso dei suoi tutorial.

A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lei stessa attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Ogni tanto capita di bruciare qualcosa o di rovinare un piatto, ma in quel caso non si butta nulla… Come dico sempre le galline di mia nonna.