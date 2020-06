Nuvola, il cane di Benedetta Rossi e i suoi progressi: è nato un tifo sui social Il grande tifo, sui social network, per il cane di Benedetta Rossi: Nuvola sta facendo progressi

Sui social è partito un vero e proprio tifo per Nuvola, il cane di Benedetta Rossi, le cui condizioni di salute hanno destato molta preoccupazione, ma la food blogger, insieme a suo marito Marco, si prende cura del cucciolo come fosse suo figlio! Tutto è iniziato quando, attraverso le stories pubblicate da Benedetta, i fan hanno notato che Nuvola non riusciva a camminare e che per salire le scale, veniva preso in braccio da Marco.

Quando la food blogger e si è accorta della preoccupazione dei suoi seguaci, ha deciso di spiegare la situazione. Nuvola purtroppo non muove le zampe posteriori, a causa dell’avanzata età. Soffre di una bruttissima artrosi deformante con delle calcificazioni, che comprimono i nervi delle zampe posteriori.

Questo le impedisce di fare i suoi bisogni ed ha bisogno di aiuto per qualunque cosa.

Pochi giorni fa, Benedetta ha mostrato il nuovo carrellino, color militare, acquistato dietro il consiglio del veterinario e grazie al quale Nuvola dovrebbe tornare a vivere la sua vita!

Ogni giorno la food blogger pubblica su Instagram aggiornamenti riguardo i progressi del cane, che in poco tempo ha già imparato ad usare il nuovo carrellino!

Molto spesso Benedetta si mostra stanca nelle sue dirette, perché da quando Nuvola ha questo problema, non dormono quasi più. La scorsa notte ha raccontato che il cane si è svegliato all’una, per riaddormentarsi alle 6 del mattino.

Sotto ogni post di Nuvola, sono migliaia i messaggi di incoraggiamento per l’anziano cane e di complimenti nel vedere come Benedetta e suo marito si prendono cura di lui. In molti, che hanno vissuto o che stanno vivendo un’esperienza simile, stanno cercando di consigliare e sostenere la food blogger. Una cosa non da poco! Quando ci si trova a vivere una nuova situazione, è sempre bello avere accanto qualcuno capace di dare forza!

Nuvola ha già imparato a fare i bisogni con il carrellino e piano piano, grazie al sostegno dei due meravigliosi genitori umani che si ritrova, riuscirà a riprendersi la sua indipendenza. Forza Nuvola!