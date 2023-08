Benedetta Rossi, ecco cosa faceva prima di diventare famosa e qual è il suo titolo di studio

Benedetta Rossi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi social più amati. Le sue pagine contare un numero di followers impressionante e i suoi video di cucina sono tra i più visti e apprezzati. Ma sapete cosa faceva la food blogger prima di diventare famosa? Scopriamolo insieme.

In questi giorni il nome di Benedetta Rossi sta occupando ampio spazio tra le pagine dei giornali di cronaca rosa per il lutto che l’ha colpita. Qualche giorno fa, infatti, la food blogger ha annunciato la scomparsa di sua zia Giulietta. Dopo qualche giorno di silenzio, Benedetta è tornata sui social dove ha voluto rivolgere un messaggio a tutti coloro che come lei stanno passando un brutto periodo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Qualche giorno fa è venuta a mancare mia Zia Giulietta, dopo appena otto mesi dalla scomparsa di mia nonna Blandina, per me sono stati due colpi durissimi. Loro erano due colonne della mia vita e sono state sempre presenti durante tutto il mio percorso. Ora che non ci sono più devo andare avanti cercando di trasmettere il loro esempio e i loro valori, ma questo video è soprattutto per comunicare che mi sento tanto fragile, smarrita e spaventata.

Infine, la food blogger ha concluso il suo sfogo social con queste parole:

Anche se sui social si tende sempre ad ostentare sicurezza ed a mostrare solo successi, quello che voglio comunicare è che la vita vera non è affatto così. La realtà prima o poi ci mette davanti alle nostre insicurezze, alle nostre sconfitte e non c’è niente di male ad ammetterle, a mostrarle e se necessario a chiedere aiuto…abbiamo il diritto di essere fragili.

Benedetta Rossi, cosa faceva prima di diventare famosa e qual è il suo titolo di studio?

Ma com’era la vita di Benedetta prima di diventare una delle foodblogger più amate di sempre? Forse non tutti sanno che Benedetta possiede una laurea in Produzione e Sanità degli organismi acquatici. Essendo sempre stata appassionata di cucina, Benedetta Rossi ha lavorato anche come aiuto cuoco in un ristorante.

Nel 2009 fa ingresso nel mondo dei social attraverso i quali diventa uno dei personaggi più amati e più seguiti di sempre. Con la sua simpatia e spontaneità, infatti, Benedetta è riuscita ad entrare nel cuore di moltissime persone.