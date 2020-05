Benedetta Rossi vittima degli haters: è pioggia di offese sul profilo di Benedetta Parodi Benedetta Rossi, la nota food-blogger marchigiana, è stata di nuovo presa di mira dagli haters: questa volta i commenti arrivano sul profilo di Benedetta Parodi

Benedetta Rossi, la nota food-blogger marchigiana, è stata di nuovo presa di mira dagli utenti di Instagram: un gruppo di haters ha ricoperto di insulti la donna, questa volta però le critiche sono state scritte sul profilo della collega Benedetta Parodi

Con l’inizio della fase 2, la moglie di Fabio Caressa, ha ripreso le registrazioni delle sue ricette nel suo appartamento e proprio sotto alle immagini alcuni follower hanno ricoperto di insulti la creatrice di “Fatto in casa da Benedetta”

“L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta”, “Dovrei essere gelosa di una larga come un comò che non sa neanche parlare? E sono stata anche gentile” questi sono solo un paio delle offese rivolte alla food-blogger

Al momento né Benedetta Rossi né Benedetta Parodi hanno risposto agli haters, purtroppo non è la prima volta che la food-blogger marchigiana viene presa di mira. La donna ormai è molto popolare in Italia e le sue ricette sono riprodotte da milioni di persone, tuttavia c’è ancora qualcuno che si permette di insultare la donna

Dopo gli insulti della volta precedente, a difendere la moglie, si è schiarato Marco Gentili che ha risposto agli haters per le rime. Ovviamente, come per tutte le cose, le ricette o lo stile di vita della donna può piacere o meno, ma per gli insulti gratuiti verso una persona che si limita a svolgere il proprio lavoro andrebbero presi dei provvedimenti

La food-blogger marchigiana registra direttamente dal suo casale nelle Marche, un bellissimo agriturismo immerso nel verde, vicino sia al mare che alle montagne: uno stile rustico che rispecchia la semplicità della donna