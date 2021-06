Di recente la foodblogger più famosa, Benedetta Rossi, ha condiviso un video che ha emozionato tutti i suoi followers. Le immagini in questione riguardano l’amato cane scomparso qualche mese fa, Nuvola. Il pelosetto è deceduto in seguito ad un brutto male e Benedetta ha voluto ricordarlo sui social con un video e un messaggio speciale.

Tramite la condivisione di un post via social Benedetta Rossi ha voluto ricordare l’amato cane scomparso qualche mese fa, Nuvola. Il fedele amico della foodblogger e di suo marito è scomparso in seguito ad un brutto male ed ha lasciato un dolore immenso nella coppia.

Con queste parole Benedetta Rossi aveva annunciato qualche mese fa la scomparsa del suo fedele amico a quattro zampe Nuvola:

Se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia.

Ma il ricordo di Nuvola è ancora vivo nella foodblogger e in suo marito, tanto che è recente la condivisione di un video che ritrae il pelosetto ammirare l’arcobaleno. Questa è la didascalia che ha accompagnato il commovente post:

Abbiamo ritrovato un video di un anno fa in cui Nuvola guardava l’arcobaleno e sembrava così sereno.

Molti sono stati coloro che hanno lasciato messaggi pieni di affetto per la scomparsa e il ricordo di Nuvola, il qualche ha lasciato nella foodblogger e in suo marito un vuoto difficile da colmare.

Benedetta Rossi, vita privata della foodblogger

Da 10 anni Benedetta Rossi è sposata con Marco Gentili con il quale condivide la passione per la cucina e insieme hanno dato vita a L’agriturismo La Vergara. La coppia non ha figli e dopo la morte di nuvola ha accolto in casa un cucciolo, Cloud.

Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili hanno dimostrato di essere una coppia molto riservata che sui social non ha mai voluto rivelare troppo il loro privato. Nonostante ciò, molte sono le occasioni in cui dimostrano di essere una coppia molto affiatata e che condivide il grande amore per la cucina.