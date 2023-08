Benedetta Rossi in lacrime sui social: “È tutto il giorno che sono qua, mi commuovo”

La food blogger si è resa protagonista di un video in cui è apparsa in lacrime: cosa è successo

Benedetta Rossi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo del web. Sui social la food blogger è seguitissima e spesso, oltre a condividere post inerenti al suo lavoro, rende pubblici anche momenti della sua vita privata. Nel corso delle ultime ore Benedetta ha postato un video in cui non è riuscita a trattenere le lacrime. Scopriamo insieme cosa è successo.

Benedetta Rossi in lacrime sui social. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore la food blogger sta facendo molto parlare di sé per via di un video condiviso sulla sua pagina Instagram che non è di certo passato inosservato.

La food blogger ha spiegato il motivo per cui non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrandosi dunque commossa nelle immagine condivise sulla sua pagina social. Queste sono state le parole di Benedetta Rossi:

Sto cercando delle foto importanti per me da mettere nel mio nuovo libro. Sto facendo una cosa un po’ impegnativa emotivamente, cioè pensavo di fare tutto in 10 minuti, invece, è tutto il giorno che sono qua.

Proseguendo con il suo discorso, la food blogger ha poi aggiunto:

Nel libro nuovo vorrei inserire delle foto che sono state significative per me e per il mio percorso, quindi, mi sono messa alla ricerca e ho rivisto tutte le foto e i filmati che ho dal 2011 e ci sono dei momenti molto emozionanti che mi fanno commuovere e altri che mi fanno ridere tantissimo.

Benedetta Rossi ricorda sua zia Giulietta: “Qui sono proprio scoppiata a piangere”

In seguito Benedetta Rossi ha condiviso un’Instagram Story che ritrae sua zia Giulietta, alla quale era molto legata. All’immagine in questione, Benedetta ha accompagnato una commovente didascalia; queste sono state le sue parole: