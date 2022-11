Benedetta Rossi, paura per la zia Giulietta: “Ricoverata in ospedale”

Benedetta Rossi è una delle food blogger più famose e apprezzate sui social. Il suo modo di intendere la cucina e di rapportarsi con i fan l’hanno fatta diventare molto popolare per tutti gli amanti del genere. Con Benedetta cucinare è diventato semplice, grazie alle ricette dove spiega i procedimenti passo passo.

Ma oltre al mondo della cucina, Benedetta è molto seguita sui social dove la food blogger racconta vari avvenimenti della sua vita. Da qualche settimana Benedetta non sta attraversando un bel periodo, colpa di alcuni familiari che hanno avuto problemi di salute.

Fonte: web

In particolare la zia Giulietta a cui Benedetta è molto legata. Giulietta è stata ricoverata in ospedale a causa di un infarto e Benedetta ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

La situazione alcun giorni fa sembrava in miglioramento e infatti Benedetta sui social diceva: “Per fortuna adesso sta in cura ed è stabile, però anche lei è molto affaticata, stanca e preoccupata per nonna“. La nonna Blandina sta peggiorando ogni giorno di più. “Nonna sta peggiorando di giorno in giorno, il dottore ci ha detto che potrebbe morire domani come tra un mese, dipende dal cuore quanto riesce a tirare avanti” – ha detto.

A distanza di alcuni giorni Benedetta è tornata ad aggiornare i fan sui social per quanto riguarda le condizioni di zia Giulietta. “Sono tornata adesso perché sono stata a trovare zia Giulietta in ospedale. Non l’hanno ancora dimessa, però sta bene. I valori sono nella norma. Giovedì la rimandano quasi sicuramente a casa. Sono rimasta pochissimo, dieci minuti massimo, perché non si può stare” – ha detto visibilmente felice che tutto si stia risolvendo per il meglio.

Benedetta ha poi raccontato un piccolo aneddoto che gli è successo in ospedale.

La zia Giulietta parlando con un’infermiera ha detto: “Questa è Benedetta, la nipote mia, lo sai mi vuole un sacco bene? Tutti i giorni mi viene a trovare, anche alle 10 di sera se ha da lavorare. Mi ha fatto un sacco tenerezza, ci teneva a dirlo all’infermiera. Tra l’altro mi ha detto che nel reparto zia Giulietta ha conquistato tutti con il suo modo di fare dolce ma deciso, con la sua forte vitalità e gentilezza. Non dico che è diventata la mascotte del reparto, ma le si sono affezionati tutti“.