Benedetta Rossi perché ha chiuso il suo agriturismo? Ecco la verità

Benedetta Rossi è l’amatissima food blogger che, con le sue ricette molto legate alla tradizione, ha conquistato il pubblico in brevissimo tempo. Ora, però, pare che la Rossi abbia deciso di prendersi una pausa da una delle attività che portava avanti da più tempo. Per qualche tempo infatti, insieme al marito Marco Gentili, ha portato avanti anche un piccolo agriturismo, parallelamente alla sua attività di food blogger.

Marito e moglie, con la loro proverbiale cordialità e il loro entusiasmo, hanno sempre accolto a braccia aperte chi desiderasse allontanarsi dalla frenesia cittadina per qualche giorno. Il loro agriturismo è un angolo di paradiso immerso nella natura, con l’aggiunta del piacere dell’ottima cucina di Benedetta, ormai famosa in tutta Italia. Attività campestri, relax ed ottima cucina sono sempre stati i cavalli di battaglia dell’agriturismo. Ovviamente, con l’ampliarsi della popolarità di Benedetta grazie ai suoi video (che hanno spopolato rapidamente), anche le prenotazioni sono salite alle stelle.

I suoi followers più affezionati facevano spesso richiesta di poter soggiornare nel totale relax della tenuta in campagna della food blogger. Ed è proprio per questa eccessiva richiesta di pernottamenti che Benedetta ha deciso di annunciare la chiusura dell’agriturismo. Ma cosa è accaduto di preciso? Un’affezionata del blog di Benedetta, qualche tempo fa, chiese delle informazioni sull’agriturismo alla Blogger, scrivendo: ”Ciao Benedetta, vorrei sapere se è vero che hai un agriturismo dove poter soggiornare”.

Benedetta Rossi ha colto la palla al balzo, ed ha risposto in modo molto chiaro, senza lasciare spazio a incomprensioni: “Il nostro agriturismo da quest’anno è chiuso. Comunque è una struttura piccolissima che non aveva possibilità di ospitare molte persone. Ecco perché non lo abbiamo mai pubblicizzato”.

Insomma, la food blogger ha deciso di chiudere i battenti e continuare solo con la sua attività sui media. Non è detto che, però, non decida di riaprire al pubblico in futuro, magari dopo aver ampliato i locali per poter ospitare tutti quelli che ne fanno richiesta. Per il momento (e forse per sempre) però, quel meraviglioso angolo di paradiso resta chiuso.