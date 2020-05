Benedetta Rossi, piccolo inconveniente in cucina La food blogger più amata a volte, in buona fede, fa dei piccoli disastri, questa volta ha dimenticato un ingrediente indispensabile

Benedetta Rossi è una delle food blogger più seguita e amata del web. Ma delle volte, in buona fede, fa dei piccoli disastri. Il successo della Food blogger è iniziato su Youtube, su cui ha aperto un canale chiamato ‘Fatto in Casa da Benedetta‘. Lì Benedetta Rossi posta e illustra le sue gustose ricette e da ai suoi follower tanti suggerimenti per crea piatti squisiti e veloci.

Poco tempo fa ha raccontato, nelle sue Instagram stories, un piccolo inconveniente avvenuto in cucina, mentre Benedetta Rossi stava registrando un video per il suo canale. La food blogger è divenuta molto famosa, anche sul web, dopo il grande successo ottenuto dalla sua trasmissione di cucina, ora in onda anche su real time.

L’amatissima Benedetta Rossi, infatti, ha ideato e creato un suo personale canale Youtube, dove mostra la procedura per creare le sue magnifiche ricette da fare in casa, ed ha riscosso molto successo, sono in molti i fan che seguono riproducono le sue ricette.

Benedetta Rossi durante una storia su Instagram ha raccontato uno spiacevole inconveniente avvenuto durante la registrazione per la trasmissione ‘Fatto in casa per voi’ su Real Time. Infatti, Benedetta Rossi ha ammesso di essersi dimenticata di mettere il prezzemolo, che era un ingrediente essenziale per la ricetta che stava realizzando.

Queste sono state le parole della straordinaria food blogger, quando si è resa conto del madornale errore: ” Mi sono preparata tutti gli ingredienti, tutto preciso, ma quando avevamo finito, mi giro e mi accorgo di non aver messo il prezzemolo. Lo avevo preparato e poi mi ero scordata di metterlo.

La ricetta è buona lo stesso, però con un pizzico di prezzemolo sarebbe un po più saporita. ora mi viene da piangere”. Ma siamo sicuri che Benedetta Rossi verrà perdonata dai fan per questo piccolo inconveniente. La sua genuinità la rende quasi inaccusabile.