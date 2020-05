Benedetta Rossi, tutte le curiosità sulla Food-Blogger Tutto ciò che non sapete su Benedetta Rossi, la Food-Blogger più famosa d'Italia

Benedetta Rossi è la nota food-blogger diventata famosa grazie al suo canale, in cui fa blog per intrattenere il suo pubblico. Il suo canale si chiama “Fatto in casa da Benedetta“. La cuoca è nata nel 1972 a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, è alta circa 1.72 cm e pesa circa 74 chili.

Dopo aver concluso i suoi studi, la donna incominciò a lavorare in alcuni ristoranti come cameriera e aiuto-cuoca, per poi dedicarsi successivamente all’agriturismo della sua famiglia, il quale fu inaugurato negli anni 90. In seguito ha deciso di aprire un altro agriturismo nelle Marche con suo marito Marco ed è qui che ora vive e dove prepara le sue ricette amate da tutti i suoi fan.

Nel 2016 Benedetta è apparsa per la prima volta sui social network, qui ha iniziato a condividere con le persone che la seguivano i suoi tanto semplici quanto deliziosi piatti. Lei infatti, realizza queste ricette sempre con pochi passaggi al termine dei quali, fa una prova di assaggio, le sue ricette hanno riscosso sin da subito un incredibile successo.

In pochissimo tempo Benedetta Rossi è riuscita a raggiungere oltre 1 milione di follower sul suo profilo Instagram. Sul suo canale condivide ogni giorno ricette sempre nuove, semplici e realizzate alla perfezione. Benedetta Rossi, afferma inoltre di aver appreso molto dalla tradizione contadina. L’enorme successo riscontrato e il suo vasto seguito la faranno poi approdare nel 2018 in TV, sul canale 33 di Food Network Italia.

Nel suo programma culinario “Fatto in casa per voi” la cuoca non propone solo ricette, ma anche libri e consigli molto preziosi per i suoi fan. La blogger, nella vita privata, è sposata con Marco e ha un cane di nome Nuvola, che spesso compare anche nei suoi post. La sua semplicità e la sua simpatia l’hanno resa la food-blogger più famosa d’Italia.