Benedetta Rossi questa volta Cloud l’ha fatta grossa. La food blogger si infuria

Di recente Benedetta Rossi, una delle food blogger più amate e seguite di Internet, ha postato una storia su Instagram in cui esprimeva tutto il suo disappunto e la sua rabbia. Ma cosa infastidisce il benessere della chef marchigiana? Ormai è risaputo quanto Benedetta Rossi sia apprezzata al momento in Italia come food blogger.

Dopo essere stata spronata dai suoi amici e grazie all’appoggio continuo del marito Marco Gentili, la sua carriera nell’industria alimentare è quasi iniziata per scherzo, con la pubblicazione di alcuno video sul suo canale YouTube. La crescita del suo profilo sulla piattaforma è stato da subito esponenziale. I food blog di Benedetta sono diventati in breve uno dei principali capisaldi per tutti coloro che vogliono imparare l’arte culinaria.

Oggi la Rossi è una cuoca sicura di sé, solare e piena di energia, per non dimenticare che Benedetta è famosa anche per il suo irresistibile umorismo. Tuttavia, recentemente qualcuno ha cercato di farle perdere la pazienza, ma chi è stato? Benedetta Rossi condivide parte della sua vita con i suoi seguaci, felici di sapere come sta andando la sua giornata.

La food blogger coinvolge ogni giorno milioni di fan e, attraverso le Instagram stories, comunica con loro e racconta come passa il suo tempo. Tutti conoscono una delle più grandi passioni di Benedetta oltre la cucina: si tratta della salute delle piante. Benedetta, infatti, ha il pollice verde e spesso mostra ai suoi fan come curare il proprio giardino.

In particolare, alla food blogger piace molto un’arbusto di rose, ma il suo cagnolone Cloud ha accidentalmente rovinato tutto. Pertanto, la food blogger è stata stizzita dallo scherzo del cane e ha pubblicato questa Insta Stories, attraverso il quale ha sfogato la sua frustrazione. Niente di grave comunque, Benedetta si è calmata subito e ha dimenticato la marachella in pochissimo.