Lutto per Benedetta Rossi e Marco Gentili, la foto commovente sui social

Nel giorno di Pasquetta, sul profilo di Benedetta Rossi è comparsa una dolcissima foto. Uno scatto in cui si vede Marco Gentili che abbraccia Cloud, il cane di famiglia. Purtroppo, però, le parole nella didascalia della foto sono piene di dolore. Un lutto terribile ha colpito la famiglia della nota food blogger: è morto Lanfranco Gentili, suo suocero.

Benedetta Rossi ha voluto condividere una foto dolcissima con i suoi fan. Nell’immagine si vede il marito, Marco Gentili, teneramente abbracciato al loro cane, Cloud. L’uomo si è letteralmente abbandonato tra le zampe accoglienti del cucciolo.

È proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quando abbiamo bisogno di loro. Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco. Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo. Purtroppo mio suocero Lanfranco, se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia. Grazie per la vostra comprensione