Benedetta Rossi rivela: “Passa la giornata tra letto e divano”

Benedetta Rossi è ormai la food blogger italiana più conosciuta. Insieme a suo marito Marco Gentili, ha catturato il cuore del pubblico. Sono tra le coppie più amate del web. I due appaiono sempre uniti e la loro complicità è evidente, tanto che sono molti i momenti che trascorrono insieme, condividendo praticamente la maggior parte del loro tempo. E, insieme, si dedicano anche al lavoro, sempre in grande armonia l’uno con l’altra. Marco si è rivelato un meraviglioso cameramen attento e premuroso.

Vederli insieme trasmette buonumore, ed è per questo che il pubblico è così affezionato a loro. La loro semplicità e la loro splendida famigliola è completata dalla presenza di un adorabile cagnolone, a cui vogliono un gran bene proprio come fosse un figlio. Il cucciolone si chiama Cloud, e spesso compare negli scatti che Benedetta posta sui social.

Cloud, pur giocando all’aperto nel meraviglioso giardino dell’agriturismo della coppia, è proprio un amante delle comodità della casa. Infatti sembra proprio che sia un vero pigrone ed adorerebbe una parte in particolare del salotto: il divano. Dopo aver giocato ed essersi divertito, scatta contento verso casa e si ritaglia uno spazietto vicino a Benedetta Rossi e Marco.

Benedetta, allora, ha deciso di mostrare questa tenera scena a tutti tramite instsgram stories. La food blogger inquadra Cloud sul divano, poi rivolta a Marco esclama ridendo: “Cioè Marco ti pare normale? Passa tutto il giorno così tra letto e divano…”, parlando ovviamente di Cloud.

Insomma, il cucciolo è sempre in prima linea per farsi coccolare in comodità. Il dinamico trio ha ancora una volta regalato un momento speciale ai suoi followers, carico della simpatia che solo loro sanno trasmettere. La loro semplicità regala al pubblico momenti esilaranti.