Dopo l’intervento delicato alla schiena, Benedetta Rossi è tornata a casa. La nota food blogger ha voluto aggiornare i suoi numerosissimi fan con una nuova foto post operatoria.

Si è mostrata con una fascia per il busto, dolorante, ma sempre con il sorriso sul volto. Caratteristica che tutti amano di lei. Ha accompagnato l’immagine con queste parole:

Eccomi finalmente in piedi…o quasi 👍. Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette 😊.

E ancora:

Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai ❤️.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Sono state tantissime le persone che l’hanno supportata con teneri messaggi, dopo la notizia dell’operazione e dell’allontanamento dal lavoro per il suo periodo di riabilitazione.

La food blogger non ha perso occasione per ringraziare i tanti italiani che le hanno dato la forza per affrontare quell’intervento che aveva rimandato da tanto tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Il suo post sui social, in pochissime ore, ha raggiunto oltre 400 mila reazioni e oltre 35 mila commenti.

Tante persone hanno anche pubblicato storie con il suo tag, mentre preparano le sue squisite ricette.

Benedetta Rossi è oggi una dei personaggi più seguiti ed apprezzati del mondo dello spettacolo.

Per un po’ dovrà tenersi lontana dal lavoro, ma continua ad aggiornare e a far sorridere i suoi seguaci. Al suo fianco, come sempre, c’è il marito Marco e il dolcissimo cagnolino Cloud.

In molti ricordano la storia del cucciolo, entrato a far parte della loro famiglia per un segno del destino, dopo la morte dell’anziano cane Nuvola.