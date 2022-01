Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo francese, ma anche internazionale. Il famoso attore Gaspard Ulliel è morto a 37 anni, vittima di un terribile incidente sulle piste da sci. Nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato praticamente nulla da fare.

L’uomo oltre ad aver lasciato la compagnia, ha lasciato anche un bambino di soli 6 anni che aveva compiuto da pochi giorni, chiamato Orso.

Stando alle informazioni rese note da molte testate giornalistiche francesi, il dramma si è consumato poco prima delle 16 di martedì 18 gennaio. Precisamente sulle piste Rosieres, nella parte sud-est della Francia.

La dinamica non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che sia andato a scontrarsi con un’altra persona. L’impatto tra i due è stato molto violento. Infatti subito dopo sul posto sono intervenuti i sanitari.

L’attore vista la criticità delle sue condizioni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Grenoble. Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. La famiglia ha voluto rendere nota la notizia in un comunicato al quotidiano Agence France-Presse.

La carriera di Gaspard Ulliel

Gaspard Ulliel è nato da una coppia di stilisti. Il suo primo lavoro come attore lo ha ottenuto nel 1999 in Alias. Grazie al film “Una lunga domenica di passione” ha ottenuto anche il premio César.

Ha ottenuto maggiore successo grazie alla pellicola uscita in tutto il mondo il 9 febbraio 2007, “Hannibal Lecter – Le origini del male.”

Inoltre ha recitato anche come antagonista nella serie Mood Knight, che deve uscire prossimamente su Disney. Il trailer è stato pubblicato solo pochi giorni fa. Di conseguenza questa è la prima opera che sarà resa pubblica dopo la sua morte.

Gaspard Ulliel dal 2013 si è fidanzato con la modella Gaelle Pietri e dalla loro relazione è nato un bambino, chiamato Orso. Il piccolo ha compiuto 6 solo pochi giorni fa e la madre in occasione di questo giorno, sul suo profilo social, ha pubblicato anche un video del bimbo mentre era su una pista da sci.