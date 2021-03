Beppe Convertini, avete mai visto la sua casa? Un monolocale semplice e senza troppi sfarzi, con vista sul Colosseo

Beppe Convertini abita in un semplicissimo monolocale nel cuore di Roma, con vista sul Colosseo.

Beppe Convertini è un noto attore e conduttore, oltre che un grande personaggio del mondo dello spettacolo impegnato nel sociale, dotato di una grande sensibilità e umanità. Il noto attore, uno tra i più amati, vive in uno appartamento molto semplice, un monolocale, dove il bianco è il colore predominante. All’interno del suo appartamento c’è calore e semplicità, anche se ovviamente non manca quel pizzico di eleganza. La casa del noto attore si trova a Roma, in una delle zone più belle e più antiche della Capitale. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Beppe Convertini

L’attore ha scelto per la sua abitazione, un monolocale che si trova nel cuore della capitale, tra storia e cultura. Nello specifico, la casa si trova tra Monti e l’Esquilino ed è di proprietà del noto attore dal 2011. Il monolocale si trova a pochi passi dal Colosseo.

Consta di un unico ambiente, molto semplice, senza sfarzi e senza grandi pretese. In un unico ambiente c’è la cucina, il soggiorno ed una camera da letto. Gran parte dell’abitazione di Beppe è dedicata alla cucina, visto che l’attore ama il buon cibo e si diletta a preparare dei buon pasti.

Sono tante le foto pubblicate dallo stesso Beppe sui suoi profili social, dove lo si vede in veste da chef casalingo, preparare dei buoni pasti o gustare un ottimo caffè.

Nel salone, il noto attore ama trascorrere i suoi momenti di relax, leggendo un bel libro. Nella zona notte c’è un grande letto matrimoniale, rigorosamente bianco. Il colore predominante è il bianco, che sicuramente conferisce maggiore colore e luce all’abitazione.

All’esterno c’è un grande terrazzo, dal quale si può ammirare una vista mozzafiato. Insomma, la casa di Beppe Convertini è un ambiente semplice e senza troppi sfarzi che rispecchia molto la sua personalità.

