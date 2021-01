Christian Vieri, avete mai visto la sua casa a Miami dove vive con Costanza Caracciolo? Stile minimal e poco sfarzo per l’ex calciatore

Christian Vieri meglio conosciuto come Bobo è un ex calciatore italiano che si è ritirato dalle scene nel 2009. Bobo è conosciuto per essere uno dei migliori attaccanti di sempre. Nel corso della sua lunga carriera calcistica ha giocato in 13 squadre, alcune di queste molto importanti a livello nazionale ed internazionale. Proprio per questo motivo, è stato anche definito lo “zingaro del calcio”. Ovviamente ha anche giocato nella nazionale italiana, disputando in totale 43 partite e segnando ben 23 gol. Da diversi anni, ed esattamente dal 2019 è sposato con Costanza Caracciolo, l’ex velina di Striscia la notizia, dalla quale ha avuto due figlie. La coppia vive in Florida e nello specifico hanno messo su una splendida casa a Miami. A proposito, avete mai visto la casa di Bobo Vieri?

Le foto della casa di Christian Vieri

Di tanto in tanto lo stesso Christian ma anche la moglie, sui social condividono dei post facendo intravedere alcuni angoli della loro meravigliosa casa. Quest’ultima sembra sia stata arredata seguendo il proprio gusto, con uno stile minimal ed essenziale.

Niente di sfarzoso e nessun lusso particolare, anche se si tratta sempre di una super villa. I colori scelti per l’arredo sono il bianco ed il beige, colori che bene si adattano al parquet. La stanza preferita dall’ex calciatore è il salotto, dove ama trascorrere momenti di puro relax. In questo stanza, c’è un grande divano di tessuto color beige ed un tavolino collocato davanti, color mogano.

Proprio su questo Vieri è solito poggiare i piedi, nei suoi momenti di grande relax. Alle spalle del divano c’è poi uno specchio molto grande che dona maggiore ampiezza alla stanza. Adiacente al salotto, c’è la cucina caratterizzata da un’isola di marmo, in stile americano.

La cucina è moderna, molto grande e con una particolare cappa di acciaio che di certo non passa inosservata. Esternamente non può mancare una bellissima piscina dove Christian Vieri si allena e dove trascorre del tempo insieme alla moglie Costanza Caracciolo e alle loro due bambine.

