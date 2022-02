Lo storico direttore d’orchestra Beppe Vessicchio non è presente all’Ariston di Sanremo. Beppe doveva dirige l’esibizione de Le Vibrazioni. Era circolata già qualche giorno fa la notizia della sua positività al Covid.

Annuncio dato venerdì scorso e che, inevitabilmente, gettava dubbi sulla la sua partecipazione al 72esimo Festival della canzone italiana. Ma domenica mattina era pervenuto un secondo comunicato dove annunciava la sua negatività e quindi la conferma della sua presenza.

Ma qualcosa pare non sia andato per il verso giusto, perché il direttore d’orchestra non è presente sul palco. A sostituirlo c’è il maestro Simone Bertolotti. Quindi cosa è successo? Semplice, Beppe Vessicchio è si negativo, ma ancora debole.

Non si è ancora rimesso in forma. Ovviamente un’assenza che non è passata inosservata ai telespettatori. Il direttore d’orchestra aveva dichiarato, la scorsa settimana, di essere risultato positivo al Covid: “Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni“.

“Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”, aveva detto. Una rivelazione che aveva lasciato trapelare una speranza e di fatti, domenica, aveva annunciato: “Ci sarò”.

Assente alle prove a causa dei tempi tecnici per poter riottenere attivo il green pass. Ma secondo quanto appreso dalle ultime notizie, il maestro è debole. Non si è ancora rimesso in forma. Questo lo costringe a casa e quindi a cedere il posto a un valido sostituto, il direttore Simone Bertolotti. Un’assenza che lasci l’amaro in bocca al maestro, che vanta ormai una presenza storica sul palco di Sanremo.