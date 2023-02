Standing ovation dovuta e non solo per l’esibizione sulle note di una grande canzone come “Destinazione Paradiso”, ma anche per il ritorno di un grande Maestro, che quest’anno mancava a dirigere l’orchestra. Beppe Vessicchio torna per Gianluca Grignani a Sanremo 2023, durante l’esibizione del grande talento insieme ad Arisa. E subito è stato un grande entusiasmo all’Ariston.

Quest’anno non abbiamo mai potuto sentire una frase che ci fa sempre sussultare il cuore. “Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio“. Il grande direttore d’orchestra, infatti, dopo tante edizioni del Festival di Sanremo, nella 73esima edizione ha scelto di non esserci.

Si tratta di una grande assenza, dopo 26 anni di onorata carriera su quel palco. Era il lontano 1997 e un Festival di Sanremo senza Beppe Vessicchio non ce lo ricordiamo proprio. Per fortuna, però, il miracolo è avvenuto durante la quarta serata della kermesse canora sanremese, quella delle cover.

Gianluca Grignani, in gara con il brano Quando ti manca il fiato, ha scelto di esibirsi nella serata delle cover con Arisa, portando una versione molto animata e scatenata del suo grande successo “Destinazione Paradiso“. Per questa grande esibizione non poteva che esserci un maestro a dirigere l’orchestra: il grande Beppe Vessicchio.

Quando i presentatori hanno annunciato Enrico Melozzi e Beppe Vessicchio insieme sul palco dell’Ariston a dirigere Gianluca Grignani e Arisa, per poco il teatro non è venuto giù dalla gioia. E immaginiamo che tutti a casa erano in piedi sul divano, per una grande icona sanremese che tutti amano. Ma perché non c’era quest’anno il Vessicchio nazionale?

Beppe Vessicchio per Gianluca Grignani a Sanremo 2023, ma perché non ha diretto alcun altro cantante e non è mai salito sul palco?

Per la prima volta è stato un Festival di Sanremo senza Beppe Vessicchio. Durante la puntata di domenica 5 febbraio di Amici 22, lo stesso direttore d’orchestra ha spiegato il perché della sua assenza, che ha causato tanta delusione tra i suoi fan. Per lui è venuto il momento di una pausa, anche perché, non frequentando più il mondo della produzione di dischi, non c’era nessun big da dirigere in questa edizione.

IL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO È TORNATO PER DIRIGERE NU BURDELL BELLISSIMOOOOO #sanremo2023 pic.twitter.com/AsrdiG6ARK — Daninseries (@Daninseries) February 10, 2023

Anche l’anno scorso abbiamo rischiato di vivere un Festival senza Vessicchio. Ma Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, suo grande amico, lo ha convinto a tornare sul palco. E quest’anno a compiere il miracolo è stato Gianluca Grignani. Con una grande interpretazione insieme ad Arisa!