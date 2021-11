Il mondo del cinema è in lutto, così come quello del piccolo schermo e delle soap opera. Bergen Williams è morta: l’attrice diventata famosa per aver interpretato un ruolo da protagonista nella serie televisiva General Hospital è venuta a mancare, a seguito di una malattia. Aveva lottato a lungo per sopravvivere, ma la patologia ha avuto il sopravvento.

Bergen Williams è morta a soli 62 anni. La morte risale in realtà a molti mesi fa, perché la donna è venuta a mancare lo scorso 20 luglio. Negli ultimi giorni voci sul suo decesso si rincorrevano e la sorella Lynda ha deciso di confermare il grave lutto per la sua famiglia.

L’attrice soffriva del morbo di Wilson, una malattia ereditaria che comporta un accumulo di rame nel fegato, nel cervello e in altri organi vitali. Le complicazioni della malattia sono gravi: cirrosi, insufficienza epatica, cancro al fegato, disturbi renali e neurologici e anche la morte.

Bergen Williams ha ceduto alle devastazioni della malattia di Wilson circondata da una famiglia amorevole.

Questo il post pubblicato dalla sorella Lynda sugli account ufficiali dell’attrice. Accanto a una sua immagine ha poi scritto:

Riposa in pace Bergen Williams.

Mentre in un altro ancora:

Ti amo, grande Alice! RIP Bergen.

Bergen Williams morta a 62 anni per il morbo di Wilson

Bergen Williams (nome completo Laura Lynn “Bergen” Williams) era nata il 14 luglio del 1959 a Inglewood, in California: attrice americana, aveva raggiunto la massima popolarità per il suo ruolo di Alice Gunderson, la cameriera della famiglia Quartermaine, nella soap opera diurna della ABC, General Hospital.

Aveva iniziato la sua lunga carriera da attrice negli anni Novanta, con piccoli ruoli in tv e al cinema. La ricordiamo in NYPD Blue, Nurses, The Drew Carey Show, Scrubs, ma anche con il ruolo di scrittrice e story editor per Power Rangers Wild Force.