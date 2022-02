Betty Davis è morta a 77 anni. Tutti la ricorderanno per sempre per essere stata la regina del funk e della fusion, genere che rappresenta il mix perfetto tra jazz, rock, funk. Il mondo della musica è in lutto dopo la notizia della morte della cantante e modella, morta il 9 febbraio 2022. La notizia è stata data da un’amica che le è rimasta vicina fino alla fine.

Danielle Maggio, amica intima di Betty Davis, ha scritto alla rivista Rolling Stone per dare notizia della scomparsa dell’amica che a 77 anni è morta per cause naturali, come aggiunto anche da Amie Downs, direttrice delle comunicazioni per la contea di Allegheny, dove la donna viveva.

Un’altra amica della cantante, Connie Portis, ha voluto ricordarla con queste parole:

È con grande tristezza che condivido la notizia della morte di Betty Davis, un’influenza musicale multi-talento e pioniera rock star, cantante, cantautrice e icona della moda. Soprattutto, Betty era un’amica, zia, nipote e membro amato della sua comunità di Homestead, in Pennsylvania, e della comunità mondiale di amici e fan. In un momento che deve essere annunciato, renderemo omaggio al suo personaggio bello, audace e sfacciato. Oggi apprezziamo la sua memoria come la persona dolce, premurosa e riflessiva che era.

Betty Davis morta a 77 anni: la carriera e il matrimonio con Miles Davis

Betty Mabry, questo il vero nome di Betty Davis, era nata a Durham il 26 luglio del 1945 ed è morta a Homestead il 9 febbraio 2022. Cantante funk e soul statunitense, è famosa anche per essere stata la seconda moglie di Miles Davis. È lei ad averlo spinto ad abbracciare il rock.

Betty era cresciuta nella fattoria della nonna in Carolina del Nord, dove era anche nata. Nel 1957 il padre si trasferì a Pittsburgh e la 12enne lo seguì con la famiglia. A 16 anni va a New York a studiare disegno al Fashion Institute of Technology, lavorando poi come modella.

Nella Grande Mela i primi incontri con grandi musicisti come Jimi Hendrix. Poi il matrimonio nel 1968 con Miles Davis, dopo un anno di fidanzamento. L’unione dura solo 12 mesi, anche se lei influenzerà profondamente l’uomo nelle sue scelte musicali.