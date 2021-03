Beyoncé derubata di abiti e borse per un milione di dollari di refurtiva

Beyoncé derubata: cosa hanno portato via alla cantante?

Beyoncé derubata di abiti e borse di lusso. La cantante li conservava, a quanto si apprende, in alcuni depositi, che sono stati letteralmente svaligiati da alcuni ladri, che sapevano cosa andare a cercare. La refurtiva, secondo fonti investigative, ammonterebbe a più di un milione di dollari. Ecco cosa hanno rubato alla celebre cantante.

La polizia sta indagando sul furto milionario messo a punto da alcuni ladri, con tutta probabilità professionisti, all’interno di tre depositi che Beyoncé ha nell’area di Los Angeles e nei quali, secondo quanto si apprende, conservava abiti griffati e borse di lusso.

Nessuno è ancora finito in manette, a conferma del fatto che gli agenti stanno ancora indagando sul caso di furto. Un furto che è fruttato moltissimo ai malviventi, che si sarebbero portati via un bel bottino: la refurtiva avrebbe un valore che potrebbe anche superare il milione di dollari.

La notizia è stata riportata da TMZ. Da inizio marzo i ladri sarebbero entrati per due volte nei depositi che la celebre star internazionale ha affitato tramite la sua società di produzione, la Parkwood Entertainment. Portandosi via tutto quello che potevano.

Beyoncé è una delle cantanti più ricche di tutto il mondo e questo i ladri lo sanno, come sapevano benissimo dove andare a colpire per portarsi via abiti, oggetti e borse di lusso che la cantante 39enne di origini texana ha accumulato nel corso della sua carriera.

Beyoncé derubata: subito è scattata la denuncia

Beyoncè Knowles ha subito sporto denuncia verso ignoti, anche se ha atteso un po’ prima di rivolgersi alla polizia.

Le forze dell’ordine sono dunque sulle tracce dei ladri che hanno portato via oggetti di lusso alla cantante pluripremiata ai Grammy Awards. Potrebbe trattarsi degli stessi malviventi che pochi mesi fa hanno fatto visita anche nei depositi di Miley Cyrus, affittati all’ex Hanna Montana dalla stessa agenzia di produzione.