Beyoncé e Jay-Z regalano alla figlia una Barbie dal valore di 80mila dollari

Nel corso delle ultime ore Beyoncé e il marito Jay-Z si sono resi protagonisti di una notizia che sta facendo il giro del web. Stando alle indiscrezioni, pare che la coppia abbia deciso di non badare a spese e di regalare alla primogenita Blue Ivy una Barbie dal valore stratosferico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In tutto il mondo è ormai scoppiata la Barbie mania. Negli Stati Uniti il film, uscito da poco nelle sale, ha incassato in pochissimi giorni una cifra pari a 182.000.000 di dollari. Margot Robbie e Ryan Gosling sono i protagonisti della pellicola diretta da Greta Gerwig la prima regista ad ottenere incassi da record.

Come già anticipato, in questi giorni Beyoncé e il marito Jay-Z si sono resi protagonisti di una notizia che ha lasciato tutti senza parole. La coppia ha infatti deciso di regalare alla primogenita Blue Ivy una Barbie dal valore a dir poco stratosferico. La bambola ha un costo che si aggira intorno agli 80mila dollari.

Nel dettaglio, pare che la Barbie che la popstar e suo marito hanno deciso di regalare alla loro primogenita si trova in edizione limitata ed è caratterizzata dalla presenza di ben 160 diamanti incastonati in oro bianco. Il costo della bambola ha superato di gran lunga la cifra che Beyoncé e suo marito hanno speso per la festa di compleanno di Blue Ivy pari a 75mila dollari.

Inutile dire che la notizia ha creato un certo scalpore. Accanto a coloro che sono rimasti meravigliati di fronte a tale notizia, ci sono stati quelli che hanno fortemente criticato la cantante e suo marito, dal momento che la decisione di fare un regalo del genere alla loro figlia è stato considerato di cattivo gusto.