Biagio D’Anelli si scaglia contro Al Bano, l’attacco scatena i follower Biagio D’Anelli ha criticato il cantante Al Bano che si è lamentato delle sua entrate economiche

A seguito delle recenti affermazioni di Al Bano, l’ex gieffino Biagio D’Anelli ha colto l’occasione per criticare il cantante. Negli ultimi giorni Al Bano si è lamentato delle sua entrate economiche, mettendo in evidenza che con la sua pensione di 1470 euro lui non riesca a coprire tutte le spese che deve affrontare in questo periodo.

Tali spese infatti, a detta del cantante, sono aumentate a causa del Covid-19 poiché molte delle sue attività sono state chiuse. A queste parole l’ex gieffino, D’Anelli, ha ribattuto a tono sottolineando che sua nonna, con una pensione nettamente inferiore a quella di Al Bano vive serenamente.

L’ex gieffino si è sfogato nelle sue storie Instagram scrivendo: “Al Bano, 1470 euro di pensione, rompe le p***e, mia nonna Teresa, 400 euro di pensione, contenta di vivere e ci faceva pure i regali. Ti voglio bene nonna”.

Le parole di D’Anelli hanno fatto in pochissimo tempo il giro del web. I fan dell’ex gieffino e molti altri si sono scatenati contro Al Bano e contro tutti i vip che si lamentano della loro situazione economica.

Tra i vari commenti che girano sul web in questo momento possiamo leggere: “Che sc***o questi vip che si lamentano delle loro misere pensioni da 1.400€ al mese!! ma ci rendiamo conto? I nostri genitori, nonni vivono con poco più di 500 €…CARI VIP MA ANDATE A ZAPPARE!!!”.

E ancora “Più hanno e più vogliono si dice al mio paese. #ridicoli” o anche “Al Bano si deve solo vergognareeeeeee ha preso in giro il mondo intero faccia meno di mantenere la plastica e che la mandi a raccogliere pomodori ma non nella sua reggia ma sotto padrone vergogna per noi pensionati che tiriamo una pensione da fame”. Insomma questa situazione di lock-down e l’emergenza Covid-19, a detta dei vip, hanno causato seri problemi anche a loro.