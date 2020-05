Uomini e Donne, arriva una segnalazione; Sirius è fidanzato Arriva una segnalazione da Biagio D'Anelli noto opinionista di Mediaset: "Nicola Vivarelli è felicemente fidanzato"

Notizie scottanti in vista. Arriva una segnalazione sul bellissimo e giovanissimo Nicola Vivarelli. A quanto pare il cavaliere Sirius sarebbe fidanzato. A riportare la notizia è Biagio D’Anelli noto opinionista di Mediaset e storico smascheratore di truffe TV.

Nicola Vivarelli, come da sempre stanno gridando telespettatori e non solo, sta prendendo in giro Gemma Galgani e sta facendo tutto solo per avere visibilità. Ma non solo, questo atteggiamento è stato visto anche come una mancanza di rispetto nei confronti della stessa redazione di Uomini e Donne.

Erano ormai chiare a molti le sue intenzioni e gli opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno palesato in più di un’occasione i loro dubbi riguardo l’affidabilità del ragazzo.

Ma la notizia non sembra finita qui. Biagio D’Anelli ci fa sapere che, questo teatrino messo in scena da Nicola Vivarelli, non includerebbe solo lui con la sua ipotetica fidanzata, ma anche la mamma del ragazzo, che sembra essere d’accordo con loro.

La segnalazione cita cosi: “Abbiamo riso e abbiamo scherzato. Ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente, ma soprattutto la Redazione di Uomini e Donne. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda è che si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità. Mi spiace per Gemma”, ha dichiarato apertamente Biagio D’Anelli sul suo profilo Instagram.

Ovviamente la cosa ha creato un certo scalpore, per via della serietà della fonte. Biagio D’Anelli è sempre stato reputato una persona affidabile. La notizia è fresca di poche ore, ma già ha creato un tram tram mediatico e suscitato l’ira del web.

Ora gli haters chiedono a gran voce di scoprire tutti i dettagli della storia. Ci aspettiamo delucidazioni e in tanti siamo ormai convinti che Nicola Vivarelli, in questa settimana, ne farà delle belle.

Sicuramente, il ragazzo, sarà messo alle strette, anche solo per capire e dar luce a questa storia, divenuta ormai troppo contorta. Non ci resta che aspettare le dinamiche delle prossime ore e vedere come va a finire.