Biagio D'Anelli smaschera Miriana Trevisan accusandola di aver le prove in merito alle bugie dette fuori dal Grande Fratello Vip

Biagio D’Anelli attacca ancora una volta Miriana Trevisan e il comportamento avuto una volta fuori del Grande Fratello Vip. Il famoso opinionista ha spiegato più volte di essersi sentito rifiutato da parte della nota showgirl che poche settimane prima le aveva confessato il suo grande amore.

La discussione al centro dello studio del GF Vip e le dichiarazioni ai vari programmi televisivi hanno messo un punto definitivo a quella che poteva sembrare una nuova storia d’amore. Tra i due infatti, non ci sarà mai niente ed il clima sembra essere sempre più teso.

Negli ultimi giorni a rilasciare nuove dichiarazioni nei confronti di Miriana è ancora una volta Biagio D’Alessi che, a Pomeriggio 5 ha svelato alcuni dettagli inaspettati. Quest’ultimo avrebbe le prove delle bugie dette dalla Trevisan subito dopo la sua eliminazione che coinvolgono anche Nicola Pisu.

Biagio D’Anelli attacca Miriana Trevisan: “Ho le prove che hai mentito”

L’opinionista per l’ultima volta ha deciso di riaprire l’argomento Miriana Trevisan nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. Quest’ultimo afferma di avere le prove che sbugiarderebbero una volta per tutte la ex gieffina.

Biagio D’Anelli afferma così che: “Sì dico che lei ha mentito. Quando frequentò Nicola lei gli lasciò il numero su un fogliettino. Non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un’accusa io porto subito delle prove”.

“Mi hanno accusato di dire bugie e io ho detto che il numero che a me all’inizio non ha dato, invece l’aveva lasciato subito a Nicola. Mi sono sentito con Pisu e mi ha confermato tutto. Però basta così, anche perché pubblicamente è chiusa e auguro tanta fortuna a Miriana” spiega l’opinionista.

Inoltre, arrabbiato e deluso ha terminato affermando: “Adesso di lei non voglio più parlare e basta davvero. Ok sì l’ha chiusa prima lei ma va benissimo così sono onesto. Se sono stato mollato? Meglio così guardate. Dopo che subisco queste cose e vedo certe interviste, allora preferisco sia andata così e sia tutto chiuso”.