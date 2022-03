Miriana Trevisan continua a far parlare di è per alcune rivelazioni dette al termine del Grande Fratello Vip. Quest’ultima all’interno di una lunga intervista a ‘Casa Chi’ ha spiegato la sua particolare sensibilità nei confronti delle entità che, avrebbe visto all’interno del reality.

Più volte anche nel corso delle varie dirette in prima serata, Alfonso Signorini aveva aperto questo importante argomento con Miriana. La ex gieffina aveva spiegato di aver visto un’entità camminare per la casa e si sentire varie presenze costanti.

In merito alle sue affermazioni rilasciate nel corso di questi ultimi mesi, la ex velina di Non è la Rai ha spiegato alcuni dettagli che per mesi ha tenuto nascosti. Intervistata a ‘Casa Chi’, Miriana Trevisan dopo il GF Vip si è lasciata andare piegando la sua grande sensibilità e la capacità di vedere varie entità ormai da tantissimi anni.

Miriana Trevisan dopo il GF Vip: “Vedo delle entità”

“La mia capacità di sentire e la sensitività? Al GF ho previsto molte cose, ma tante le ho nascoste e le dicevo sotto le coperte. Quando sono uscita ho scoperto che quando ero in casa e dicevo ‘fatemi parlare con mia madre perché le devo dire che va tutto bene”.

“Questa è una cosa che c’è in famiglia perché sanno della mia sensitività e di ciò che sento. Se c’è un problema ad esempio mi chiedono. […] Più che un gioco con la mia famiglia è una cosa seria. Poi avevo visto anche di mio padre, prima che ci dessero la sentenza su di lui. Ai miei familiari dissi ‘è così e basta quindi godiamocelo adesso”‘ spiega Miriana a Casa Chi.

“Quindi credo di avere una forte sensitività che avevo fin da piccola. Però vedo anche cose bellissime. Se sei una brava persona e non sfrutti questa capacità per rendere qualcuno dipendente da te, puoi stimolare il futuro migliore di una persona”.

Miriana termina poi affermando quando desideri un uomo che abbia anche lui questa ‘particolari’. Quest’ultima infatti, termina la sua lunga intervista affermando: “Sarebbe il mio sogno avere un uomo così come me. Io ho anche la capacità di vedere chi ho davanti realizzarsi al meglio, il suo miglior futuro possibile. Questo è un mio dono ed è vero e mi è capitato di avere amiche che non credevano di potercela fare e invece io le ho stimolate. Anche dentro la casa del GF le ragazze mi chiedevano del loro futuro”.