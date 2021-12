Biagio D’Anelli conquistato da Miriana: “Spero di conoscere tuo figlio”

La love story tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan continua a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip. Prime dell’eliminazione dell’opinionista di Barbara D’Urso, Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento con i due in puntata. Nei giorni scorsi Biagio si era avvicinato pericolosamente a Nathalie Caldonazzo. Un feeling che non è piaciuto a Miriana che gelosa ha richiesto un rapporto in esclusiva al ragazzo che intanto pubblicamente nella casa ha annunciato di lasciare la sua fidanzata Silvana Curcio.

“Non posso dire cos’è successo, ma sì, ci siamo baciati” – ha confessato Miriana vedendo le immagini dei due a letto insieme. “A me piace, lo dico pubblicamente” – si è confessato Biagio D’Anelli, “spero presto di conoscere presto suo figlio”.

Fonte: web

Interrogato sulla sua relazione fuori dalla casa, quella con Silvana Curcio, Biagio ha spiegato: “La mia ragazza vive a Stoccarda e non è poverina, ma non posso fare il tira e molla, con Miriana mi sono sentito attratto”. Sonia Bruganelli dallo studio si è scagliata contro Miriana: “Stai facendo un copia e incolla, come con Nicola. Ti fai corteggiare, ma non prendi in mano la situazione. Hai 50 anni, una donna deve anche andare a prenderselo un uomo”.

Poi una volta in studio Biagio viene accolto da Alfonso Signorini. “È stata una bellissima esperienza, amo il Grande Fratello da sempre. Sono stato me stesso, ho sempre detto la mia e ho giocato a carte scoperte” – ha ammesso Biagio.

Quanto alla sua decisione di lasciare la fidanzata ha detto: “Io avevo voglia di baciare Miriana, a me lei piace e per questo ho deciso di lasciare la mia fidanzata”. Parole che hanno scatenato l’ira di Adriana Volpe. “Mi pare che sia la stessa storia di Alex Belli che diceva di essere sposato, ma lui non era sposato e secondo me Biagio non ha nessuna fidanzata. Ho spulciato sui social ma non ho trovato nulla nonostante sapessi nome e cognome. Sono andata a cercare il profilo, ma possibile? Neanche una story? Non ha richiesto un confronto?” – ha attaccato la Volpe.