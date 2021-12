Il Grande Fratello VIP continua a fare record di ascolti, il programma è ormai seguitissimo e ora sembra che dopo il gate Belli-Sorge, ci penseranno Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli a tirare le fila del reality show.

I due, ieri sera, sono scoppiati in una lite proprio in diretta tv. Il motivo? Alfonso Signorini ha interrotto Sonia Bruganelli e le avrebbe tolto la parola proprio in un momento in cui la moglie di Paolo Bonolis si stava confrontando con gli inquilini.

La donna non ci ha pensato due volte, si è alzata di scatto e se ne è andata dallo studio. Alcune indiscrezioni rivelano che la donna non volesse proprio rientrare e sono stati gli autori a convincerla a rientrare.

calmati gli animi, il conduttore le ha provato a fare domande su Alessandro Basciano, ma lei non ha perso occasione per vendicarsi: “Non so che dirti, quando lo conosceremo meglio saprò cosa dirti. Comunque adesso mi ridai la parola?“.

Alfonso Signorini ha provato a sdrammatizzare buttandola sullo scherzo: “Povera Sonia le ho tolto la parola”, ma anche in questo caso l’opinionista ha ribadito la sua posizione: “No, no, no, non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino“.

Alfonso Signorini ha provato a cercare un chiarimento: “Amore ma, allora, ma poi ci spieghiamo durante il nero della pubblicità. Questa mi sembra la soluzione più intelligente.” Ci sarà riuscito?

Secondo alcune indiscrezioni che girano sui social, sembra che Sonia Bruganelli proprio non voglia ingoiare il rospo ed è pronta a lasciare la poltrona già a gennaio. Sarà davvero così? Certo è che anche lei avrà dei termini di contratto da rispettare!