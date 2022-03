Miriana Trevisan è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ormai da più di una settimana. Da quando è tornata alla sua normalità, però, qualcosa sembra non andare per il verso giusto. Stiamo parlando della storia d’amore iniziata all’interno del reality con Biagio D’Anelli.

I due, lontani dalle telecamere, non si sono più visti. Il loro amore era nato quasi come un colpo di fulmine. Non si poteva non notare la loro intesa.

D’Anelli era stato eliminato prima della Trevisan, ma aveva promesso di aspettarla fuori e così è stato. Nel corso della permanenza in casa della gieffina, il suo lui le aveva fatto anche diverse sorprese.

Niente dava a presagire una fine così repentina. Si erano promessi di stare insieme e di ricominciare là dove erano stati divisi. Ma da alcuni avvistamenti pare che Biagio abbia già voltato pagina.

L’opinionista si è già consolato tra le braccia di un’altra lei. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Dopo la puntata che decretava l’eliminazione di Miriana Trevisan, i due si sono incontrati.

Lui le dice di stare tranquilla, di godersi l’affetto della sua famiglia e che loro si sarebbero visti in seguito. Ma non appena tutto questo viene messo in atto, Biagio D’Anelli si lascia intervistare a Pomeriggio 5. Nel salotto rivela che l’ex gieffina è sparita senza lasciargli neanche il numero del suo cellulare.

Lui evidenzia di non aver ricevuto né una telefonata né un semplice messaggio e, per tanto, si è sentito preso in giro, trovando tutto questo estremamente scorretto. Ma Miriana spiega di aver sentito Biagio lo stesso giorno, subito dopo la sua ospitata al programma di Barbara D’Urso. Insomma non è ben chiaro chi dei due menta.

Ma non finisce qui. Alcune indiscrezioni riportate da Mattino 5 rivelano che Biagio si sarebbe già consolato con un’altra donna. È avvistato in una discoteca in atteggiamenti molto confidenziali con un’altra ragazza. Il tutto è condiviso sul profilo Twitter di Mattino 5.