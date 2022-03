Miriana Trevisan smaschera alcuni comportamenti di Soleil Sorge nei confronti del suo ex fidanzato Gianmaria. Quest’ultima infatti durante una lunga intervista a ‘Casa Chi’ ha raccontato alcuni retroscena che avvenivano di notte.

La showgirl all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è dimostrata molto sensibile in merito ad alcune situazioni che l’hanno vista protagonista. Più volte Miriana ha spiegato di sentire dentro di sé cosa sarebbe accaduto in futuro smentendo le voci di aver predetto la vittoria di Jessica Selassié.

Miriana come tante altre donne della casa ha sperato fino alla fine che la vincitrice fosse proprio la principessa etiope, dimostrandosi felice per il suo primo posto. Nel corso dell’intervista infatti, è proprio lei ad affermare: “Sì è vero che io sento quello che può accadere. Però non avevo previsto la vittoria di Jessica, ma la desideravo. Per me aveva vinto su delle sue cose personali, quindi era vincente. Il pubblico si è allineato ed ha risposto. E Jessy è anche la mia vincitrice personale”.

Miriana Trevisan smaschera Soleil: “Ecco cosa accadeva di notte”

La ex gieffina durante l’intervista a ‘Casa Chi’ ha svelato cosa accadeva durante la notte all’interno del Grande Fratello Vip. Le coppie nei rispettivi letti infatti, davano vita a dichiarazioni d’amore, a coccole, risate ma anche a momento davvero intimi.

Ha rivelare alcuni importanti dettagli in merito è la stessa Miriana Trevisan che ha affermato:“Quale coppia scoppierà prima? Alex e Delia sono già scoppiati, sono belli scoppiati così. Basciano e Sophie, vedo una grande passione, ma c’è da fare un percorso. Io sentivo le cose più sconce, ma anche le dichiarazioni più belle”.

Proseguendo la ex valletta di ‘Non è la Rai’ spiega: “Loro due si dichiaravano il loro amore in piena notte. Lulù e Manuel sentivo delle cose assurde di notte, tipo ‘zia Miri aiuto questo mi pizzica e mi fa cose’. Federica e Gianmaria li vedo bene, poi lui, dopo aver avuto Soleil, questa donna è oro colato”

“La coppia che ha consumato di più al GF Vip? Secondo me Lulù e Manuel, io sentivo e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera“ termina Miriana.

Ancora una volta l’ex gieffina ha criticato e smascherato il comportamento avuto da Soleil nei confronti di Gianmaria che ora, si dimostra felice al fianco di Federica. All’interno della casa più volte l’influencer ha criticato e offeso il suo ex fidanzato, dimostrandosi agli occhi di Miriana una persona senza cuore.