Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan pare stiano prendendo il posto nella casa del Grande Fratello Vip di Soleil e Alex Belli. La loro storia è già piena di tira e molla e la sensazione è che se ne parlerà ancora a lungo. I due si sono scambiati già qualche bacio a stampo e sembrano essere molto in sintonia. Il problema è che Biagio fuori dalla casa è fidanzato. Condizione questa che blocca un po’ Miriana, poco convinta al momento dei sentimenti del giovane.

D’Anelli nel confronto con la gieffina ha replicato che sta pensando che nell’eventualità i suoi sentimenti per lei si facessero sempre più importanti, vorrebbe continuare a viversi le emozioni. Lei ha ribadito che non intende fare i primi passo per rispetto verso la persona che è fuori, per cui dovrà essere Biagio a cercarla se vuole andare avanti. Dopo la chiacchierata si sono salutati con un tenero abbraccio.

Fonte: web

Se Biagio e Miriana al GF vip diventeranno ufficialmente una coppia si scoprirà con il tempo. Tra l’altro lui è abituato a certe dinamiche: alla sua prima esperienza da concorrente al Grande Fratello 11 era fidanzato fuori con Simona Salvemini ma nella casa baciò la gieffina Rajae Bezzaz attuale inviata di Striscia la Notizia.

Intanto la fidanzata che l’aspetta fuori secondo il settimanale Novella 2000 avrebbe deciso di lasciarlo delusa dal suo comportamento in casa. A differenza di altri però Silvana Curcio non intende intromettersi in trasmissione per alimentare inutili gossip.

“Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazioni e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori” – ha scritto sui social.